В Киеве показали, как строят новые станции метро зеленой ветки

В Киеве, по состоянию на 29 января, с помощью тоннелепроходческого комплекса "Галина" уже построена половина правого тоннеля от будущей станции "Мостицкая" к "Сырцу".

Как сообщили в пресс-службе "Киевметростроя", пройдена отметка в 629 метров, а также рабочие установили 524-ое защитное кольцо сооружения.

Согласно проекту, проходческий щит начал работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует через 1256 метров у станции "Сырец" (от Виноградаря к центру).

Отметим, что в Киеве на площадке 214-1 продолжается строительство электрической подстанции для станции метро "Мостицкая". Уже смонтирован арматурный каркас для первого бетонирования со стороны будущего аварийного выхода.

Проект продления Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь предусматривает строительство четырех станций от "Сырца". Это "Мостицкая", "Проспект Правды", "Виноградарь", "Маршала Гречко", а также электродепо в Подольском районе.

Ранее OBOZREVATEL показал, как прокладывают тоннель от будущей станции "Мостицкая" в направлении "Сырца".