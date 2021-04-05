В Киеве стали увольняться водители маршруток из-за локдауна

Василий Михальчук Жизнь столицы 15:09, 5.04.2021 Обновлено: 15:38, 5.04.2021

На улицах Киева стало меньше маршрутных такси из-за увольнения водителей.

Об этом информационному агентству УНН рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

"У нас в связи с карантинными ограничениями, и с тем, что постоянно штрафуют водителей, они отказываются работать. На прошлой неделе в Киеве рассчитались более 250 работников. Сегодня многие водители также отказались выходить, причина та же. Человек приходит на остановку без спецпропуска, и его основная задача попасть в общественный транспорт, если же его не впускают, происходит конфликт", – рассказал Моисеенко.

По его словам, на маршруты выходит меньше машин, потому что штрафуют не тех, кто заходит в транспортное средство без необходимого документа, а водителей.

Отметим, что в этом году городские власти решили не сокращать количество наземного транспорта, в частности должны работать и маршрутки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 апреля, общественный транспорт работает исключительно по спецпропускам для работников критической инфраструктуры. Впрочем, некоторые водители маршруток впускали людей без этого документа.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

"Динамо" на последней минуте добыло победу в УПЛ

Родственница погибшей при ДТП в Харькове заявила, что получает от Зайцевой по 24 грн компенсации

Зеленский рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО

В честь нашей чемпионки в Москве прозвучал гимн Украины. Видео

Пропагандистка из Беларуси попала в "Миротворец" после фейка о "голодающих украинцах"