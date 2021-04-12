В Киеве женщина засунула пальцы в работающий блендер. Фото

В Киеве в понедельник, 12 апреля, женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения".

"Сегодня в 8:29 в КАРС поступил вызов, в котором сообщалось о травме руки у женщины. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить" ножку "блендера", – рассказали спасатели.

Благодаря предосторожности спасателей удалось сохранить пальцы, только на одном остался порез от ножей блендера. Со стороны сотрудников КАРС также была оказана медицинская помощь пострадавшей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в разных районах Киева были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние жительницы столицы пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.