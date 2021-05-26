В Киеве 'заминировали' Окружной суд: людей срочно эвакуировали

В среду, 26 мая, "заминировали" Окружной административный суд Киева. Людей срочно эвакуируют из здания.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Печерском управлении полиции Киева.

В самом Окружном административном суде эту информацию подтвердили и отметили, что сообщат о восстановлении своей работы после проведения всех проверок.

Напомним, в среду вечером, 5 мая, в Киеве станцию метрополитена "Майдан Независимости" временно закрывали для пассажиров на вход и выход из-за сообщения о минировании. К счастью, опасных предметов правоохранителей не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая, неизвестный сообщил о минировании 9 торговых центров и станций метро в Киеве. Из торгово-развлекательных заведений эвакуировали тысячи людей. Опасных предметов правоохранители не обнаружили.