В Киеве заметили женщину, которая продавала мясо посреди лужи. Фото

В Соломенском районе заметили женщину, которая продавала мясо и сало, установив лоток прямо посреди лужи. При этом потенциальных покупателей не смущала такая антисанитария.

Об этом сообщил Telegram-канал Типичный Киев. "Торговая точка" была расположена на Севастопольской площади.

"На Севастопольской площади продают мясо посреди... Лужи. Как вам такие санитарные нормы? Закупились бы?" – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что женщина-продавец поставила несколько ящиков прямо посреди лужи. Среди прочего, она предлагала потенциальным покупателям мясо и сало. Буквально в нескольких метрах от "торговой точки" находится дорога.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что в пятницу, 11 февраля, правоохранители провели профилактический рейд на Севастопольской площади – все незаконные точки торговли были убраны.

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