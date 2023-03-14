В Киеве заметили уникальный Ford Mustang: транслирует патриотические лозунги и информацию о погибших оккупантах. Видео

В Киеве на дорогах был замечен уникальный Ford Mustang. На автомобиле установлено электронное табло, на котором транслируются патриотические лозунги и информация о количестве уничтоженных оккупантов.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Машину на украинских номерах можно увидеть в разных районах столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На улицах Киева заметили необычный автомобиль Mustang красного цвета. На багажнике автомобиля встроен экран с актуальными для всех украинцев лозунгами", – говорится в сообщении.

В частности, на табло можно увидеть лозунги: "Слава Украине!, Героям слава!"; актуальную информацию о количестве уничтоженных русских окупантов; надписи HIMARS, ATACMS, F-16. Кроме того, на экране можно увидеть предупреждение, что Москве и врагу будет "п***да".

Напомним, в Киеве на одном из паркингов был замечен уникальный автомобиль "Таврия". Владелец машины переработал ее на электрокар, и на одном заряде она может проехать 40-50 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева был замечен уникальный автомобиль Volkswagen. На крыше легковушки прикрепили конструкцию в виде пусковой установки РСЗО HIMARS.

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