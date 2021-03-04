В Киеве заметили элитный Porsche с эмблемой Нацполиции: правоохранители объяснились. Фото

В сети появились фотографии с электромобилем Porsche Taycan, на котором изображена эмблема Национальной полиции. Как выяснилось, машина использовалась для съемок.

Фото автомобиля появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook во вторник, 2 марта (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Ничего такого. Просто полицейский Porsche", – сказано в подписи к посту.

На следующий день в Национальной полиции уточнили, что автомобиль не принадлежит им, а использовался для съемок украинской полицейской комедии.

"Нравится машина, не так ли? Мы сами не против пополнить наш автопарк таким крутым автомобилем. Но, к сожалению, эта машина участвовала в съемках в украинской полицейской комедии и передавать ее в пользование нам режиссеры и сценаристы не планируют", – отметили с иронией у правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии полицейский суперкар Lamborghini Huracan помог спасти жизнь человеку. Его использовали для срочной доставки органа пациенту.