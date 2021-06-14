В Киеве закроют один из вестибюлей станции метро 'Осокорки': названа причина

В Киеве не будет работать вестибюль на станции метро "Осокорки" в направлении "Славутича". Ограничения будут действовать с 15 до 19 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что на станции заменят турникеты.

"Новые турникеты уже установлены на многих станциях и принимают все электронные способы оплаты проезда: Qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", – говорится в сообщении.

Отметим, что такие турникеты уже установлены на станциях метро "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь" и "Почайна".

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Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 года в столице откроют минимум одну новую станцию метро – "Мостицкую" в сторону жилого массива Виноградарь. Уже проложено 900 метров правостороннего тоннеля в направлении станции "Сырец".