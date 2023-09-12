В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: известны подробности

В Деснянском и Днепровском районах Киева во вторник, 12 сентября, зафиксировано ухудшение качества воздуха. В микрорайонах Выгуровщина и Воскресенка превышена норма концентрации пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Столичного округа. При таком индексе AQI, в частности, следует отказаться от проветривания помещения.

"Сегодня в Киеве ухудшилось качество воздуха. В микрорайонах Выгуровщина и Воскресенка на Левом берегу столицы в воздухе концентрация взвешенных частиц (пыли) PM2,5 и PM10 превысила 100. Такой индекс качества воздуха AQI показывает, что его состояние является нездоровым для всех людей", – говорится в сообщении.

Как уточнили экологи, при таком индексе AQI следует отказаться от:

проветривание помещения;

физической активности на улице, особенно детям, пожилым и людям, имеющим проблемы со здоровьем.

Следует добавить, что согласно информации мобильного приложения "Киев Цифровой", ухудшение качества воздуха зафиксировано в начале проспекта Червоной Калины, а также вблизи пересечения улицы Сулеймана Стальского и Воскресенского проспекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 12 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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