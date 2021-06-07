В Киеве изменился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве с 31 мая по 6 июня было зарегистрировано 8346 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). В столице наблюдается снижение заболеваемости.

Согласно данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, в медицинские учреждения в течение прошлой недели госпитализировали 398 человек, из них 42 – дети, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Так, детей заболели – 4028 (снижение на 13,1%), взрослых – 4318 человек (снижение на 4,7%). В структуре заболеваемости дети составляют 48,3%, а на предыдущей неделе – 50,6%. 45,6% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 19,1% – зарегистрировано 1712 случая", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

В КГГА уточнили, что в столице наблюдается снижение заболеваемости на 9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения.

Напомним, в Киеве 6 июня зарегистрировали 87 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 535 граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 174 млн человек. За минувший день выявили 326 239 новых инфицированных, умерли еще 9 278.