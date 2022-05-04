В Киеве зафиксировали случаи ботулизма: власти призвала быть осторожными при употреблении продуктов. Видео

В Киеве фиксируют случаи заболевания ботулизмом. По состоянию на вторник, 3 мая, в больнице находятся два пациента с этой тяжелой болезнью.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. Киевлян призвали правильно готовить пищу и не покупать продукты у сомнительных продавцов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"С началом теплого сезона увеличивается количество обращений горожан в городские учреждения здравоохранения с жалобами на симптомы пищевых отравлений. Среди больных есть случаи заболевания ботулизмом. Это болезнь, которая возникает вследствие отравления токсинами бактерий ботулизма и сопровождающейся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы", – подчеркнул Поворозник.

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По его словам, на сегодняшний день в столичном медучреждении уже есть два пациента с подтвержденным диагнозом.

"Это очень опасная болезнь! На сегодняшний день в одном из столичных больничных учреждений находятся два пациента с таким диагнозом, их состояние достаточно сложное. Поэтому соблюдайте правила приготовления пищи, не употребляйте ее испорченной и не покупайте у сомнительных продавцов", – подчеркнул Поворозник.

Он уточнил, что источником заболевания чаще всего является употребление домашней консервации: мяса, рыбы, а иногда овощей. Кроме того, причиной ботулизма становится употребление вяленых или копченых продуктов, сделанных в домашних условиях.

Среди первичных симптомов ботулизма жажда, сухость слизистых болонок, ощущение "комка" в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела.

"Залог успеха в лечении – это своевременное обращение к врачу. Однако часто люди пренебрегают первыми симптомами и потерянное время, к сожалению, становится причиной неотвратимых последствий", – резюмировал Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с начала полномасштабной агрессии российских оккупантов сделали почти 23 тысячи прививок от COVID-19. Сегодня в столице работают 73 пункта вакцинации.