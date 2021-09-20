В Киеве зафиксировали рост количества заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве с 13 по 19 сентября зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), и, в частности COVID-19. В столице зарегистрировано 12 467 больных.

Об этом сообщили в "Киевском городском центре по контролю и профилактике болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. На данный момент уровень заболеваемости среди киевлян ниже эпидемического порога на 43,8%.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 52,2% по сравнению с предыдущей неделей. Это произошло как за счет взрослого, так и детского населения. Детей заболело – 6979 (рост на 63,8%), взрослых – 5497 человек (рост на 39,1%)", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА уточнили, что среди заболевших детей – 51,2% несовершеннолетние школьного возраста.

"При этом среди школьников заболеваемость выросла вдвое – зарегистрировано 3575 случаев. В больницы в течение 37-й недели (этого года – Ред.) госпитализированы 475 человек, среди них 180 детей", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 сентября зарегистрировали 183 новых случая COVID-19.