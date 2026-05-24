В Киеве задержала мародера, который обворовывал квартиры после удара РФ

В Подольском районе Киева правоохранители задержали злоумышленника, который грабил квартиры, пострадавшие в результате ночного вражеского ракетного обстрела. Мародер проникал в чужие полуразрушенные дома и похищал личные вещи владельцев.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиция Киева.

Как действовал злоумышленник

Вражеский ракетный удар по переулку Хорива нанес значительные разрушения жилым домам. Взрывной волной в квартирах выбило окна и двери. Пока жители находились в укрытиях, спасая свои жизни, мужчина воспользовался ситуацией. Он проникал в чужие полуразрушенные домовладения и грабил квартиры.

О преступлении в полицию сообщила одна из пострадавших женщин, обнаружившая пропажу вещей. Правоохранители среагировали мгновенно. Полицейские оперативно прочесали район и задержали подозреваемого непосредственно в одной из квартир, где он как раз пытался совершить очередную кражу.

Мародер уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области Украины. Сейчас мужчину задержли в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Подольского управления полиции уже начал уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). За совершенное мародерство мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Ранее сообщалось, что Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и пострадавшие. Известно также о погибшем.

