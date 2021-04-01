В Киеве за сутки зафиксировали более 1100 больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 31 марта, зарегистрировали 1150 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1720 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

В Украине заражение коронавирусом подтвердили у 17 569 граждан за сутки, среди новых больных – 813 детей и 486 медработников. Были госпитализированы – 5160 человек, летальных случаев – 421. На утро 1 апреля общее количество заражений достигло 1 691 737.

Прививку против коронавируса за сутки получили 17 170 украинцев.

Статистика заболеваемости в Украине. Facebook Максима Степанова

По состоянию на четверг, 1 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 129,5 млн человек. За минувший день выявили 638 251 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 22 млн человек, 96,5 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начали принимать больных COVID-19 в трех больницах "Укрзалізниці". Но не в том количестве, в котором было обещано.