В Киеве за сутки еще более 400 человек заразились COVID-19

В Киеве по состоянию на 21 марта зарегистрировали 434 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Всего за сутки в Украине зарегистрировано 11 145 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Госпитализировано – 4838 человек, выздоровели – 3877, летальных случаев – 166.

Отметим, что в Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,4 миллиона.

В Украине с начала пандемии выявлено 1 535 218 заражений, из них 29 775 человек умерли от последствий болезни, однако 1 253 972 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области с воскресенья, 21 марта, ужесточили карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев коронавируса и госпитализаций.