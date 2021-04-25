В Киеве выявили наименьше заражений COVID-19 за месяц: какие регионы в лидерах

Накануне в Киеве выявили 330 случаев заражения коронавирусом, что стало наименьшим показателем за последний месяц. Хотя в целом на утро 25 апреля количество инфицирований в столице достигло 191 495.

Тогда как Киевская область, вместе с еще пятью регионами оказались в лидерах по приросту больных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

За прошедшие сутки коронавирусная болезнь унесла жизни 30 киевлян, а всего умерли 4445. Только 65 пациентов выздоровели, хотя в целом вылечились уже 119 802 жителя столицы.

В Киевской области подтверждено еще 441 инфицирование, а общее количество составляет 116 718. От осложнений болезни умерли 2259 человек (+20), однако 93 786 смогли ее преодолеть (+499).

Больше всего заражений 24 апреля также выявили в:

Днепропетровской области – 1034 (всего 117 500);

Харьковской области – 954 (132 191);

Донецкой области – 582 (76 593);

Одесской области – 481 (131 112);

Сумской области – 409 (71 365).

На Днепропетровщине от последствий заражения умерли еще 45 человек, однако 600 вылечились, на Харьковщине зафиксировано 22 новых смерти и 1043 выздоровления, Одесщине – 13 летальных случаев и 334 выздоровевших, Сумщине – 5 смертей и 372 выздоровления. На Донетчине (подконтрольные Украине территории) не было зафиксировано новых смертей, а вылечиться удалось еще 147 жителям.

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