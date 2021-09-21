В Киеве выросла заболеваемость Covid-19 среди детей: врач назвал причины

В Киеве количество детей, заболевших Covid-19, увеличилось пропорционально росту общего числа инфицированных в стране. Подобная статистика наблюдается второй год подряд.

Об этом рассказал врач Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Сергей Крамарев, сообщило издание Главком. По его словам, в этом медучреждении также лечатся дети, заболевшие коронавирусом.

"Во время вспышек, когда общее количество больных увеличивается, растет и количество наших стационарных пациентов (детей – Ред.). Летом, соответственно, случаев госпитализаций было меньше. Так, сейчас несколько больше госпитализаций, но это не потому, что они больше болеют, а потому, что общее количество случаев увеличилось", – заявил Крамарев.

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Врач добавил, что с начала пандемии Covid-19 несовершеннолетние составляют около 8% от числа всех заболевших. При этом в Украине число заболевших детей оставалось на этом уровне и, по его словам, ситуация не сильно меняется.

Медик отметил, что важным фактором для снижения количества заболевших среди несовершеннолетних является вакцинация взрослых.

"Каждые плюс 20% вакцинированных взрослых вдвое уменьшает заболеваемость детей. Поэтому, наверное, с этой точки зрения следует увеличивать объемы охвата прививками. Сейчас основная цель вакцинации – обезопасить группу риска, чтобы люди не попадали в больницы и не умирали", – резюмировал Крамарев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 сентября зарегистрировали 399 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5159 граждан – среди новых больных 463 ребенка.