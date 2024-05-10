В Киеве введены графики ограничения электроэнергии: известно подробности

В Киеве с 18:00 пятницы, 10 мая, и по 7:00 субботу 11 мая будут введены графики ограничения потребления электроэнергии. Они будут касаться бизнеса и промышленного сектора.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жители столицы призывали экономно потреблять свет.

"Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так, с 18:00 10 мая до 7:00 11 мая будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора. Для бытовых потребителей ограничения не используются. Но жители Киева должны быть осознанными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы погрузки!", – подчеркнул Попко.

Напомним, из энергосистемы Украины вывели 2 гидроэлектростанции (ГЭС). Причина – значительные повреждения из-за российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в энергосистеме Украины зафиксирован значительный дефицит электроэнергии. Причина – масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

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