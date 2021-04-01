В Киеве все же разрешили ездить со скоростью до 80 км/ч: перечень улиц

В Киеве с 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешили повышение скорости движения до 80 км/ч.

Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, это решение было принято после общественного резонанса, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде дорог города, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, повышение скорости разрешат на таких участках:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Вместе с тем совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима,. Это учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018", – резюмировал Поворозник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Киева отказались разрешать повышение скорости движения до 80 километров в час с 1 апреля на дорогах города из-за высокой аварийности в столице.