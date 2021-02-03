В Киеве отключат освещение Подольского моста

В Киеве на Подольском мостовом переходе временно отключат внешнее и декоративное освещение.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, это связанно с завершением работ по натягиванию вантовых канатов арочного моста через реку Днепр.

Так же будут проведены мероприятия по окончательному снятию нагрузок пролетного строения с временных опор мостового перехода.

В пресс-службе уточнили, что ориентировочный срок завершения работ – 1 марта 2021 года.

Подольский мостовой переход, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив фактически начали возводить в 2003 году.

Его строительство неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия многократно откладывалась.

Конструкция представляет собой двухъярусную постройку, которая состоит из трех мостов и эстакад, которые их соединяют. На верхнем ярусе планируется шесть полос для движения автотранспорта (по три в одну сторону), на нижнем – две колеи Подольско-Выгуровской линии метро.

Как сообщал OBOZREVATEL, освещение на Подольском мостовом переходе появилось осенью 2020 года.