В Киеве возобновит работу сервис аренды велосипедов Bike Now: известны подробности

В Киеве возобновляет работу сервис аренды велосипедов Bike Now. Двухколесный транспорт компании появится на улицах города с 1 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Там предупредили, что количество велосипедов на улицах столицы будет меньше, чем в прошлые годы.

"Как долго вы и мы этого ждали! Уже в эту пятницу (1 апреля. – Ред.) вы сможете воспользоваться нашим транспортом! Не хочется вас расстраивать, но количество транспорта будет значительно меньше обычного", – уточнили в компании.

В сервисе призвали горожан быть осторожными, не кататься в лесах и парках, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 марта, запустили движение общественного транспорта по Южному мосту в Киеве. Для автомобильного движения открыты Дарницкий и Северный мосты.

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