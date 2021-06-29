В Киеве вакцинировать от COVID-19 будут всю неделю: как получить прививку без очереди

Киевский центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра на этой неделе будет работать с 30 июня до 4 июля.

Об этом сообщили в Тelegram- канале медицинского информационной системы Helsi.me. Там также посоветовали киевлянам записываться на прививку с помощью мобильного приложения, чтобы избежать очередей.

"Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней – от 30 июня до 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию по ссылке, чтобы не стоять в очередях! Вакцина – Coronavac / Sinovac Biotech", – говориться в сообщении.

Видео дня

Напомним, 28 июня в столице зарегистрировали 77 новых случаев COVID-19. На утро 29 июня общее количество заражений достигло 2 234 463 человека, выздоровели – 2 164 374.

Как сообщал OBOZREVATEL, записаться на массовую вакцинацию от коронавируса можно через медицинский портал для пациентов Helsi.me и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись пока доступна только для центра вакцинации в Киеве.