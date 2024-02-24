В Киеве в многоэтажке обустроили современное укрытие для людей с инвалидностью. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева обустроили укрытие для людей с инвалидностью. Оно расположено в жилом доме и отвечает требованиям инклюзивности.

Об этом сообщило издание Вечерний Киев. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Так, в одном из домов Соломенского района, где проживают люди с инвалидностью, создали укрытие, отвечающее требованиям инклюзивности и обеспеченное всем необходимым.

Инициатором проекта стала организация Fight For Right, которая поддерживает людей с инвалидностью и предоставляет им информацию. Она нацелена на то, чтобы каждый человек знал свои права и мог свободно ими пользоваться.

Как отметили ее представители, большинство сооружений гражданской защиты Киева и других регионов Украины являются наследием СССР. В большинстве своем они в заброшенном состоянии и недоступны для мам с детьми в колясках или лиц в колёсных креслах. Именно поэтому они работают над тем, чтобы укрытиями могли пользоваться все.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в двух жилых домах с укрытиями установили специальную систему. Она будет извещать об авариях и подтоплениях в инженерных сетях.

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