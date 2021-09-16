В Киеве в лифте повесили иконы вместо установления связи. Фото

В Киеве в лифте на улице Днепровская Набережная, 9А повесили иконы. По словам местных жителей, они появились вместо голосовой связи с диспетчером.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Говорят на Бессарабке". Отмечается, что Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) решило заказать услуги связи диспетчера с кабиной (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

После этого подрядчик "установил связь с божьими силами", говорится под снимком. Авторы публикации пошутили, что за лифтом присматривает "Божье око" и что, возможно, скоро такая же связь появится во всех лифтах Дарницкого района столицы. Это связано с тем, что тот же подрядчик обслуживает все остальные лифты района.

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"Или это местные "талибы" захватили все лифты Дарницкого района?" – написали под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в четверг, 16 сентября, многочисленные пробки и ДТП парализовали движение на дорогах города. Проблемы с трафиком наблюдались во всех районах столицы.