В Киеве в кофейне женщине попался металлический 'сюрприз' в десерте. Фото

Жительница Киева посетила одну из кофеен по улице Бастионной и в результате пострадала от десерта, в котором ей попался кусок непонятного железа.

По словам Регины Гусейновой, она всегда знала, что "ЗОЖ опасен для здоровья". Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, киевлянка зашла в одну из местных кофеен выпить кофе и заказала "ЗОЖный" десерт. Когда она откусила кусок, то поняла, что ей что-то колет язык.

"Это кусок острого двурогого, твердого железа. Такая сомнительная начинка у ЗОЖной конфеты. Показала баристам. Говорю, что это смертельная опасность для клиента. Подавиться таким, или проглотить и перфорация кишечника гарантирована. Обещали передать руководству. Оставила телефон. Жду реакции и компенсацию", – отметила Гусейнова.

В комментариях люди были шокированы ситуацией и сказали, что перед женщиной обязаны извиниться и все компенсировать.

"Ужас. Это действительно угроза жизни и здоровью", "Ого! Я не представляю, как они должны извиняться и компенсировать", "Кошмар", – пишут пользователи сети.

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