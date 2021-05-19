В этом году в Киеве обновят более 500 придомовых территорий – КГГА

В Киеве в этом году коммунальщики обновят 565 придомовых территорий и межквартальных проездов. Больше всего объектов отремонтируют в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах.

Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, на эти работы из бюджета города выделено почти 500 млн грн, передает пресс-служба КГГА.

"В этом году в планах на ремонт 565 дворов. Работы уже начали на 160 объектах во всех районах столицы. Обновления 74 дворов уже завершили. На остальных объектах ремонты еще продолжаются и будут завершены до наступления холодов", – отметил Поворозник.

Чиновник напомнил, что программу асфальтирования начали в 2019 году. Тогда отремонтировали почти 830 дворов, в прошлом году – 840.

Ознакомиться со списком адресов, где проведут работы можно по ссылке сайте КГГА.

Напомним, в Печерском районе Киева коммунальщики начали капитальный ремонт асфальтового покрытия межквартальных проездов и во дворах домов. Всего запланировано отремонтировать дороги площадью 26,5 тысяч квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 28 апреля по 15 июля из-за ремонта на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта.