В Киеве в больнице умер ребенок во время подготовки к операции. Все подробности трагедии

В Оболонском районе Киева в больнице во время подготовки к операции умерла 10-летняя девочка. Ребенку стало плохо во время снятия гипса.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

Что известно

Как предварительно установили правоохранители, около полугода назад 10-летняя девочка сломала руку, в связи с чем возникла необходимость фиксации перелома с помощью металлической спицы. Недавно она вновь травмировалась, поэтому была запланирована повторная операция.

"И вот вчера (17 августа. – Ред.), находясь в помещении больницы в Оболонском районе, во время снятия гипса малолетняя пациентка почувствовала себя плохо, в результате чего врачами был введен ряд медицинских препаратов для стабилизации ее состояния. Несмотря на это, состояние ребенка ухудшалось и проведенные в течение почти трех часов реанимационные мероприятия не помогли, девочка умерла", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре Киева, при снятии гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. По словам матери, на фоне введения препарата анестезии у ребенка развилось резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление.

Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти малолетней и качество предоставленных медицинскими работниками услуг.

Досудебное расследование начато по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

