В Киеве в Александровской больнице умер пациент со штаммом Дельта

Скончался один из шести пациентов, госпитализированных в Киеве со штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Он находился в Александровской больнице.

О смерти в сюжете "Киев.NewsRoom" рассказала директор медицинского учреждения Людмила Антоненко. Также она отметила, что четверо зараженных прибыли из России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам медиков, "индийский" вариант протекает более агрессивно, уже на второй или третий день после госпитализации снижается сатурация (показатель насыщения крови кислородом). Также врачи отмечает, что возраст пациентов в тяжелом состоянии моложе – 30-40 лет.

В то же время Антоненко добавила, что после крестного хода в столице стоит ждать вспышки заболеваемости. Она пояснила, что среди его участников было много тех, кто приехал из России.

Отметим, что 22 июля в Киеве заявили о шести подтвержденных случаях заражения штаммом Дельта. Возраст пациентов составлял от 21 до 73 лет.

Позднее в Ужгороде обнаружили пациентов с подозрением на этот вариант коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что у Дельты около 15 мутаций по сравнению с исходным вирусом. Часть из них, такие как L452R и E484Q, помогают этому варианту избегать влияния антител организма: как природных, возникших после болезни, так и сформировавшихся после вакцинации.