В Киеве утром можно было наблюдать "огненный" рассвет. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 21 февраля, жители и гости города могли увидеть необычный "огненный" рассвет. Кроме того, около 7:00 в нескольких районах столицы в небе заметили радугу.

Об этом сообщил Telegram-канал Troeschina. Природное явление можно было наблюдать на протяжении около 10 минут (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Доброе утро", – говорится в подписи к видеозаписи.

Пользователи сети с восторгом отреагировали на такое природное явление: "Красота", "С добрым и мирным утром, друзья".

Видео дня

Отметим, что в некоторых районах столицы в понедельник, около 7:00, в небе также можно было наблюдать радугу.

Напомним, в Харькове заметили редкое оптическое явление. В четверг утром, 20 января, вокруг солнца возникло необычное светящееся кольцо. Это – гало, которое, в отличие от обычной радуги, создается не капельками воды, а ледяными кристалликами.

Как сообщал OBOZREVATEL, над столицей Украины, Киевом, в пятницу, 18 февраля, появилась огромная радуга. Такое природное явление зимой можно увидеть крайне редко.