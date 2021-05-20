В Киеве утренние пробки парализовали движение транспорта. Карта

В Киеве в четверг, 20 мая, движение на дорогах столицы оказалось парализованным. На основных магистралях образовались многочисленные пробки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона, Метро и Гаванском мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Движение транспорта оказалось парализовано на проспектах Романа Шухевича (ДТП в районе ТРЦ SkyMall), Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Петра Григоренко и Николая Бажана. Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Броварском, Освободителей, Соборности, Академика Глушкова, Голосеевском, Леся Курбаса и Юрия Гагарина.

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, бульварах Перова, Леси Украинки, Дружбы Народов и Тараса Шевченко, на Набережном, Дарницком и Харьковском шоссе.

Пробки замедлили скорость автомобилей на Окружной дороге, на улицах Богатырской, Братиславской, Большой Васильковской, Чоколовском бульваре, Вадима Гетмана, Елены Телиги, Семена Скляренко и Кирилловской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Ирпене Киевской области 19 мая произошло ДТП с участием Opel и Mercedes. В результате лобового столкновения элитное авто отбросило в здание магазина.