В Киеве у женщины из-за неоплаченных штрафов арестовали авто

В Киеве у местной жительницы забрали автомобиль из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ей выписали 13 квитанция на сумму 7167 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины. Если киевлянка не заплатит всю сумму, ее автотранспорт могут выставить на продажу на электронном аукционе.

"Жительница Киева накопила 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 7 167 грн – и осталась без авто. И все потому, что не оплатила штрафы в срок. В настоящее время автомобиль должницы изъят и будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не оплатит задолженность. Или арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины)", – уточнили в Минюсте.

Видео дня

Напомним, часть штрафов, которые бюджет получает от нарушителей дорожного движения благодаря комплексам автоматической фиксации ПДД, должны поступать в те общины, которые их установили. Это позволит существенно увеличить количество видеокамер на дорогах Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве работники исполнительной службы начали конфисковывать автомобили за системную неуплату штрафов. Отныне это будет постоянной практикой.