В Киеве судья получил от нотариуса конверт с ходатайством и деньгами: заявил о провокации

В Киевском апелляционном суде столицы один из судей получил конверт с ходатайством от частного нотариуса. Кроме документа, внутри были деньги – купюра номиналом в тысячу гривен.

Об этом сообщило издание Судебно-юридическая газета. Об инциденте был проинформирован Высший совет правосудия (ВСП).

Так, по словам судьи Киевского апелляционного суда Дмитрий Гаращенко, у него в производстве находится дело о признании договора займа и ипотеки недействительным, отмена ареста на недвижимое имущество. Дело было назначено для рассмотрения на 17 октября 2023 года.

"Впрочем, на днях в апелляционный суд поступило ходатайство частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, которая является стороной по делу. В ходатайстве нотариус попросила суд рассмотреть дело без его участия. Однако оказалось, что в конверте, вместе с ходатайством, была вложена и купюра номиналом 1 тыс. гривен", – рассказали журналисты.

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Документ и деньги канцелярия заведения затем передала непосредственно судье Дмитрию Гаращенко

"Считаю указанные действия определенной провокацией и вмешательством в судебную деятельность коллегии судей по осуществлению правосудия", – сообщил Гаращенко в ВСП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили на взятке судью из Броваров. Злоумышленник потребовал 4 тыс. долларов США за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

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