В Киеве строят новый мост через Днепр: эксклюзивные фото и детали

В Киеве на Оболони строят новый мост через Днепр, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров. Открыть его планируют ко Дню столицы 26 мая. Мост будет подсвечиваться разными цветами, также на нем будет включаться музыка при присутствии нескольких человек.

На месте строительства побывал корреспондент OBOZ.UA. Новый мост почти готов, в ближайшее время должны убрать остатки временных конструкций.

Среди материалов, использованных для строительства – металл с "Азовстали", который отправили из Мариуполя в Днепр 27 февраля 2022 года, уже после начала большой войны.

Переправа состоит из пяти волн.

Сейчас почти полностью обустроена проходная часть плит, строители мостят площадки и подходы. Мост полностью опирается на постоянные опоры.

Длина постройки – 160 метров, ширина – 4 метра.

Официально открыть мост планируют на День Киева 26 мая вместе с новой рекреационной зоной на Оболонском острове.

Мост будет подсвечиваться разными цветами, к тому же на нем будет включаться музыка при присутствии нескольких людей.

Мост начали строить еще до начала полномасштабного вторжения, а средства на строительство давали украинские меценаты. После начала большой войны помочь достроить мост (целевыми грантами) решила агломерация Парижа и Тайвань.

Обозреватель инфраструктуры Павел Авдокушин отмечает: выделенные на строительство иностранные средства позволяют сохранить рабочие места во время войны и платить налоги, идущие и на оборону. Кроме того, рекреационная зона в тыловом Киеве – это место психологической реабилитации военных и местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 года строители установили конструкции в виде волн на новый мост в Киеве. Работы продолжались без выходных.

А в столичном парке "Наталка" высадили более 100 кустов роз в честь города-крепости Бахмута, который до российского нашествия славился большим количеством этих цветов.

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