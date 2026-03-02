В Киеве снова зафиксировали увеличение количества пациентов с гриппом и COVID-19: болезни унесли жизни трех человек

В Киеве за девятую неделю 2026 года зарегистрировано более 13,6 тыс. новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество больных по сравнению с предыдущей увеличилось на 2,6%.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава". Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"За девятую неделю в Киеве зарегистрировано 13 664 случая гриппа и ОРВИ, включая COVID-19. Недельный показатель заболеваемости – 462,8, что на 15,7% ниже среднего уровня интенсивности (549,09). По сравнению с предыдущей неделей зафиксирован рост на 2,6%", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, в частности в столице заболели 7 380 детей и 6 284 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 984 случая. COVID-19 заболели 30 человек (рост в 2,1 раза).

В медицинские учреждения госпитализировали 306 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 225 детей. Среди больных коронавирусом госпитализировали 2 человека. К сожалению, в течение последних семи суток зарегистрировано три летальных случая: 2 – от осложнений COVID-19, 1 – от гриппа

