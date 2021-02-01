В Киеве пара выбросила елку с 12-го этажа, но дерево вернулось к ним обратно
В Дарницком районе Киева семейная пара выбросила новогоднюю елку из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже в доме на улице Софии Русовой, 7.
Как сообщает Киев Оперативный, в этом момент неподалеку на улице гуляли дети (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
Соседи, которые стали свидетелями данного происшествия, вызвали правоохранителей и вернули дерево обратно с просьбой утилизировать его нормальным способом.
Владельцы ели признали, что выбросили ее. "Людей там не было", – пытались киевляне оправдать поступок.
Отметим, что в Киеве с 1 января 2021 года работают 15 пунктов для сбора и утилизации новогодних елок. Данные объекты действуют во всех районах столицы.
Собранные деревья будут переработаны и использованы весной для защиты почвы от пересыхания и перегрева в лунках вечнозеленых растений.
Пункты приема елок работают бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.
Как сообщал OBOZREVATEL, в КГГА назвали адреса, где действуют пункты по утилизации новогодних елок.