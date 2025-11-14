В Киеве российская ракета повредила дом режиссера Олеся Санина: что известно. Фото

Из-за массированной российской атаки на Киев в ночь на пятницу, 14 ноября, пострадал дом, где живет украинский кинорежиссер Олесь Санин. К счастью, он и его родные остались невредимы, потому что не были в момент обстрела дома.

Видео дня

Об этом Санин написал в Facebook. Он опубликовал фотографию, на которой справа можно увидеть дом, где находится квартира его семьи.

Режиссер поблагодарил тех, кто беспокоился о нем и его близких.

"Наша семья цела! Спасибо всем, кто беспокоился. Я в Германии в командировке, жена и дети в доме за городом, там тоже было шумно и страшно. Но все в порядке", – написал он.

Санин добавил, что из-за российской атаки, к сожалению, есть погибшие. Он призвал не пренебрегать сигналами тревоги, "даже если не хочется и так сладко спать в постели".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание в жилые и административные здания, пожары возникли в нескольких районах, есть десятки раненых.

Погибли шесть жителей Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате террористического обстрела в разных районах города зафиксированы повреждения и возникли пожары. Больше всего разрушений претерпел многоэтажный дом в Деснянском районе, там есть пострадавшие и погибшие.

В Днепровском районе Киева во время комбинированной атаки российский дрон попал в пятиэтажный дом. В результате обстрела сгорело несколько квартир, а в стене здания образовалась дыра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!