В Киеве рецидивист избил и ограбил пенсионеров, а затем переночевал в их квартире. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил пенсионеров. После этого он еще и переночевал в их квартире и только утром сбежал.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в Днепровском районе Киева на улице Алматинской. К ним с заявлением об ограблении обратилась 83-летняя женщина. По словам киевлянки, неизвестный постучал в дверь ее квартиры и, как только 63-летний сын заявительницы их открыл, злоумышленник напал на него с кулаками.

"Чтобы потерпевшая не поднимала шум, нападающий избил и ее. Запугав владельцев квартиры, злоумышленник остался в доме ночевать и только утром скрылся, забрав мобильный телефон и деньги", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили, что нападение на потерпевших совершил 48-летний местный житель, который уже неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Кроме того, досудебным расследованием также установлено, что задержанный причастен к совершению двух краж, которые он совершил накануне – он украл велосипед и мобильный телефон у двух горожан.

По факту грабежа, соединенного с насилием (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о правовой квалификации других преступлений злоумышленника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник после очередной террористической атаки РФ проник в поврежденное здание, и вынес вещи из офиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!