В Киеве разоблачили "бизнесменов", сбывавших наркотики в городе: изъяли "товар" на сумму свыше 2,8 млн грн. Фото

Правоохранители разоблачили троих мужчин, занимавшихся сбытом психотропных веществ на территории Киева. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли "товар" на сумму свыше 2,8 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители задержали троих злоумышленников, причастных к незаконному обороту психотропных веществ и прекурсоров на территории Киева.

Было установлено, что двое жителей города в возрасте 38 и 44 лет занимались сбытом амфетамина в крупных и особо крупных размерах на территории столицы. Кроме того, полицейские разоблачили 43-летнего мужчину, который хранил прекурсоры с целью дальнейшего изготовления психотропных веществ.

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В ходе обысков у бизнесменов были изъяты амфетамин, прекурсоры, химические реагенты, лабораторное оборудование, фасовочные материалы, электронные весы, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и другие вещественные доказательства. Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам "чёрного" рынка составляет более 2,8 миллиона гривен — торговцев задержали.

Двум злоумышленникам было предъявлено подозрение по факту сбыта психотропных веществ в крупных размерах, а третьему — по факту незаконного приобретения и хранения прекурсоров для изготовления психотропных веществ. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители провели комплекс мероприятий под условным названием "Джентльмены", который охватил территорию всей страны. Целью масштабной спецоперации стала ликвидация незаконных плантаций конопли и снотворного мака.

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