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В Киеве разоблачили "бизнесменов", сбывавших наркотики в городе: изъяли "товар" на сумму свыше 2,8 млн грн. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Полицейские разоблачили 'бизнесменов', которые производили и сбывали психотропы
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Правоохранители разоблачили троих мужчин, занимавшихся сбытом психотропных веществ на территории Киева. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли "товар" на сумму свыше 2,8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители задержали троих злоумышленников, причастных к незаконному обороту психотропных веществ и прекурсоров на территории Киева.

В Киеве разоблачили мужчин, которые изготавливали и сбывали амфетамин.

Было установлено, что двое жителей города в возрасте 38 и 44 лет занимались сбытом амфетамина в крупных и особо крупных размерах на территории столицы. Кроме того, полицейские разоблачили 43-летнего мужчину, который хранил прекурсоры с целью дальнейшего изготовления психотропных веществ.

В Киеве разоблачили мужчин, которые изготавливали и сбывали амфетамин.
В Киеве разоблачили мужчин, которые изготавливали и сбывали амфетамин.

В ходе обысков у бизнесменов были изъяты амфетамин, прекурсоры, химические реагенты, лабораторное оборудование, фасовочные материалы, электронные весы, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и другие вещественные доказательства. Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам "чёрного" рынка составляет более 2,8 миллиона гривен — торговцев задержали.

Полицейские изъяли "товар" на сумму более 2,8 млн грн.
Полицейские изъяли "товар" на сумму более 2,8 млн грн.

Двум злоумышленникам было предъявлено подозрение по факту сбыта психотропных веществ в крупных размерах, а третьему — по факту незаконного приобретения и хранения прекурсоров для изготовления психотропных веществ. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.
Подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.
Подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители провели комплекс мероприятий под условным названием "Джентльмены", который охватил территорию всей страны. Целью масштабной спецоперации стала ликвидация незаконных плантаций конопли и снотворного мака.

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