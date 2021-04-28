В Киеве расцвели уникальные тюльпаны

В столичном Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко расцвели редкие тюльпаны разных цветов.

Об этом сообщила пресс-служба ботсада.

"В этом году наш партер розовато-белый", – говорится в сообщении.

Уже распустились белые, розовато-белый, желтые и фиолетовые цветы. Кроме того, в главном ботсаде страны цветут также магнолии, вишни и редкие виды яблонь. А уже через несколько недель начнется цветение сирени.

Напомним, несмотря на прохладную погоду, на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" расцвело более 700 тысяч тюльпанов разных сортов и видов. Полюбоваться цветами посетители смогут уже 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 26 апреля, Киевскую область накрыли снегопады. В отдельных районах даже образовался значительный снежный покров.