В Киеве расширили сеть детсадов и напомнили родителям о новом правиле

В этом году в детские садики Киева уже зачислили 19 тысяч детей. Это стало возможно тому, что в городе продолжают расширять сеть дошкольных учреждений.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 18 июня, в 2017 году в столице была введена электронная система записи детей в детсады. Это позволило автоматически отправлять родителям приглашения в такие заведения.

"В этом году 19 тысяч детей по таким приглашениям уже зачислены в детские сады Киева. Еще 9 тысяч мест – свободны. На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей", – отметил Кличко.

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Мэр уточнил, что согласно статистике, примерно 47% детей не посещают садики ежедневно.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, которые устроили детей в коммунальные сады, но не водят их туда. Если раньше эти места сохранялись за детьми, которые не ходят в садик, а другие дети стояли в очереди, то теперь, согласно постановлению правительства, ребенок может быть отчислен из детского сада. Если он не посещает его в течение двух месяцев подряд без уважительных причин", – напомнил Кличко.

Глава КГГА добавил, что столица продолжает расширять сеть учреждений дошкольного образования. В 2020 году в городе построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет – 33.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве директора столичных школ получают зарплату от 25 до 30 тысяч гривен.