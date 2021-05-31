В Киеве рабочая неделя началась с пробок на дорогах. Карта

В Киеве в понедельник, 31 мая, утренние пробки серьезно повлияли на скорость автомобилей на основных магистралях столицы. На дорогах зафиксировали несколько аварий.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Пробки образовались на проспектах Освободителей (ДТП в районе парка "Победа"), Юрия Гагарина (ДТП в районе Дарницкой площади), Академика Глушкова (ДТП в районе Одесской площади), Победы (ДТП в районе метро "Житомирская"), Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Тянучки повлияли на трафик на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Героев Сталинграда, Валерия Лобановского, Леся Курбаса и Соборности.

Видео дня

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова, Тараса Шевченко и Чоколовском, Харьковском, Дарницком и Набережном шоссе.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Хрещатицкой, Луговой, Богатырской, Братиславской, Вадима Гетьмана, Окружной дороге, Большой Васильковской, Семена Скляренко, Юрия Илльенко, Вячеслава Черновола, Глыбочицкой и Академика Заболотного.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района 35-летний житель села Воропаев угнал автомобиль, а потом попал на нем в аварию в Киеве.