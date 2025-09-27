В Киеве произошел пожар в многоэтажке: пострадал ребенок. Подробности, фото и видео

В Днепровском районе Киева произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали девять жителей, среди которых был один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, в субботу, 27 сентября, в 12:40 к ним поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Березняковской. На месте происшествия стало известно, что огонь возник на балконе одной из квартир на 6 этаже девятиэтажного жилого дома.

"В ходе тушения с верхних этажей выведены на свежий воздух 9 человек, в том числе ребенок 2014 года рождения, который госпитализирован с признаками отравления продуктами горения", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что в 13:04 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров м, а в 13:10 – ликвидирован.

