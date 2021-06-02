В торговых точках Киева продают всего 11% украиноязычной прессы

Мониторинг реального состояния доли печатных СМИ на государственном языке, представленных для реализации в точках продаж, показал катастрофическую ситуацию – в столице 89% периодических изданий печатают на русском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по вопросам защиты языка Тарас Креминь. Он отметил, что основная часть периодических изданий на украинском языке представлена печатной продукцией для детей.

Проверка была осуществлена 31 мая 2021 года. Мониторинг осуществлялся путем фотофиксации и анализа количества печатных СМИ, представленных на украинском языке, в точках продаж.

В ходе мониторинга была проанализирована печатная продукция, доступная для визуализации, в 20 точках продаж в разных районах города Киева. Из них 8 киосков "Пресса" и 12 раскладок на станциях метро, в супермаркетах и других общественных местах.

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Количество охваченных единиц продажи – 1840, из них представленных на государственном языке – 197, что составляет 11% от общего количества. Остальные представленные единицы (1643) изданы на русском языке, что составляет 89% от общего количества.

Основную часть украиноязычных изданий составляет печатная продукция для детей. Реже встречаются книжные, журнальные издания и газеты.

"Согласно статье 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступает в силу с 1 января 2022, печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж на государственном языке, а в каждом месте распространения печатных медиа их доля должна составлять не менее 50%", – напомнил языковой омбудсмен.

Он отметил, что на территории столицы тираж изданий на русском языке составляет основную массу и значительно преобладает над количеством украиноязычных изданий.

"И это ситуация в украинской столице, можно только представить, что происходит в регионах. Это катастрофа! Зато сегодня мы слышим от отдельных народных депутатов о намерениях отменить или отсрочить еще и эту норму Закона" – отметил Тарас Креминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом квартале 2021 года Киев стал лидером по нарушениям норм закона о языке. Были зафиксированы 327 таких случаев.