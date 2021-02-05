В Киеве прибавился 321 больной COVID-19

За минувшие сутки, 4 февраля, коронавирусом в Киеве заразился 321 человек.

В Киевской области зафиксировали 272 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 129 827 киевлян, в области – 70 070 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2414 человек (+10 за сутки), вылечились 77 813 пациентов (+1841). Продолжают бороться с вирусом 49 600 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине официально подтверждено 1 237 169 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4923 – обнаружено за прошедшие сутки, при этом 230 – дети.