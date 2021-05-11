В Киеве пожелтели воды реки Лыбидь

В Киеве река Лыбидь окрасилась в желтый цвет из-за сброса неизвестных веществ.

Фото экологического бедствия опубликовал канал "Клуб Коренного Киевлянина" в соцсети Facebook. Пользователи соцсетей подозревают, что это произошло из-за сброса опасных веществ.

"Лыбедь.. Сегодня.. В полдень", – говорится в сообщении.

Состояние реки изрядно испугало киевлян. "Будто где-то в селе Индии... Ужас...", "Что с ней? Страшно..." – написали они. Некоторые иронично отмечали: "Цвет замечательный! Городские экологи тут же бросились выяснять, кто и где сделал такой сброс. А я помню, как в Лыбеди ловили карасей. Это было в 1965-67 годах."

Напомним, в Соломенском районе Киева возле истока реки Лыбидь активисты обнаружили стихийную свалку отходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная ситуация с самовольным строительством и уничтожением велосипедной дорожки на проспекте Победы, 67 ради обустройства парковки находится на контроле городских властей. В скором времени она будет полностью восстановлена.