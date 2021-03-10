В Киеве появился мурал, посвященный борьбе с коронавирусом. Фото

В Киеве на стене здания, расположенной в Софиевской Борщаговке, появился мурал, который посвящен борьбе с коронавирусом.

Как написал в соцсети автор рисунка художник Виталий Гидеван, на стене изображена надежда, живущая в сердцах всего мира (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Ровно год назад наш мир неожиданно поглотила эпидемия, паника и множество запретов. Изменилось восприятие людьми друг друга, ведь каждый может быть потенциально опасным, даже родные. Тогда я создал рисунок "Лев в маске". Это было только начало пандемии, который должен был закончиться за 2 недели... Но мы до сих пор носим маски. Новый рисунок о цене человеческой жизни, за которое каждый день борются врачи. О атрибут, который стал неотъемлемой частью нашей гардероба. И о надежде, живущей в сердцах всего мира, скоро мы вернемся к привычной жизни", – отметил Гидеван.

Отметим, что в Украине подтвержден 1 4100 61 случай инфицирования, болезнь унесла жизни 27 204 человек, вместе с тем 1 199 229 ее побороли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине 9 марта заболели более 300 детей.