В Киеве появились новые билборды-предупреждения нарушителям ПДД. Фото

В Киеве патрульная полиция установила новые билборды, с помощью которых призывает местных жителей соблюдать правила дорожного движения.

На всех плакатах есть логотип правоохранительных органов. Об этом стало известно изданию "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на рекламных щитах появились такие надписи как "Алина, просто так не сигналят", "Петя, не обгоняй с правой стороны", "Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".

"Петя, не обгоняй с правой стороны" "Страна"

"Алина, просто так не сигналят" "Страна"

"Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание" "Страна"

Напомним, ранее на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад"; ДСТУ разрешенает погрешность для такой категории приборов до ± 3 км/ч).

Известно, что штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с 1 июня по 30 ноября 2020 года в Украине зафиксировали более 1,1 миллиона нарушителей правил дорожного движения.