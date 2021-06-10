В Киеве после затяжных ливней начался грибной бум: топ мест для их поиска.Фото

Начало лета, как и весны выдалось в Киеве довольно прохладным. Периодические интенсивные ливни сделали свое дело – в лесах и парках появилось много разных грибов. Пользователи соцсетей уже выкладывают яркие фото "охоты" на любимейшее лесное лакомство и делятся друг с другом различными советами.

OBOZREVATEL называет самые "грибные" места столицы в этом сезоне. Отправляться за поиском нужно уже в эти выходные, так как потом синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Лес в Пуще-Водице, что в Оболонском районе – любимейшее место среди грибников. Лес очень щедр такими грибами как белый, подберезовик, подосиновик, польский, маслята, сыроежки. Добраться сюда можно от станции метро "Контрактовая площадь" на знаменитом 12 трамвае, который курсирует в Пущу уже более 100 лет.

Здесь можно отправляться за поиском грибом в любой парк. В этому году их необычайно много. Киевлянка Тамара Пылева нашла на Лесном массиве огромный масленок. Особенно много лесных красавцев можно найти в лесопосадке в сторону Броваров.

Среди вековых дубов этой исторической местности можно найти много сыроежек и дубовиков. Также люди находят очень много белых грибов. Правда, надо быть аккуратным, в лесу очень много опасных грибов. Добраться сюда можно от станции метро "Выдубичи" на любой маршрутке.

Также много грибов можно найти и под Киевом. Люди советуют ехать в Вышгородский район, а также в лес на Беличах. Очень много опят находят в Буче и Ворзеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале лета после ливней произошел настоящий грибной бум. В украинских лесах и густо посаженных парках украинцы собирали большой "урожай" грибов.