В Киеве попрощались с 11-летним Максимом Веремчуком, который погиб в результате атаки РФ. Фото

В Подольском районе Киева прошла церемония прощания с 11-летним Максимом Веремчуком. Мальчик погиб во время очередной массированной атаки РФ 16 апреля.

Об этом сообщили медиа. Вечная память жертве российского террора.

Так, в субботу, 18 апреля, в Подольском районе в ЖК "Сырецкие сады" попрощались с 11-летним Максимом Веремчуком, который погиб в результате российской атаки 16 апреля.

Возле дома, в котором жил мальчик и в который попала страна-агрессор РФ, состоялся молебен. Провести в последний путь Максима пришли около сотни людей – родные, знакомые семьи, соседи.

Маленький киевлянин учился в 5 классе Детской инженерной академии. Во время российской атаки он погиб в собственной постели.

Ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!