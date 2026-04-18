В Киеве попрощались с 11-летним Максимом Веремчуком, который погиб в результате атаки РФ. Фото
В Подольском районе Киева прошла церемония прощания с 11-летним Максимом Веремчуком. Мальчик погиб во время очередной массированной атаки РФ 16 апреля.
Об этом сообщили медиа. Вечная память жертве российского террора.
Что известно
Так, в субботу, 18 апреля, в Подольском районе в ЖК "Сырецкие сады" попрощались с 11-летним Максимом Веремчуком, который погиб в результате российской атаки 16 апреля.
Возле дома, в котором жил мальчик и в который попала страна-агрессор РФ, состоялся молебен. Провести в последний путь Максима пришли около сотни людей – родные, знакомые семьи, соседи.
Маленький киевлянин учился в 5 классе Детской инженерной академии. Во время российской атаки он погиб в собственной постели.
Российская атака
Ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.
Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.
