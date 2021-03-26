В Киеве полностью отмыли здание Офиса президента. Фото

В пятницу, 26 марта, сотрудники компании SPG полностью очистили от надписей здание Офиса президента на улице Банковой, 11, а также территорию вокруг.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Возле ОП трудились 8 человек. Они уже полностью отмыли гранитный цоколь здания, а также стоящие на лапах шары, которые, как и само здание сооружены в 1936-1939 годах.

Также с самого утра сотрудники компании SPG отмывали и гранитную плитку на площади перед зданием Офиса президента.

В 11:00 рабочие приступили к удалению краски с двух окон ОП, а также к замене входных дверей.

К вечеру, 26 марта, рабочие должны успеть завершить все работы по восстановлению внешнего вида ОП и прилегающей территории.

Отметим, что здание Офиса президента, является памятником архитектуры национального значения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правоохранители назвали семерых людей, причастных к погромам под Офисом президента на акции, которая 20 марта прошла в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Один из них – задержанный ранее писатель и ветеран Владислав Стафийчук. Его суд уже отправил под домашний арест.